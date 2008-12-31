”Нафтогаз” может законно конфисковать газ

НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на заявления ОАО "Газпром" о потенциальном ограничении с 1 января 2009 года подачи газа Украине ввиду отсутствия с ней контракта на будущий год заявляет о неготовности обеспечивать транзит газа из РФ в Европу по территории страны и предупреждает о возможности его конфискации. Об этом сообщило РИА Новости информированный источник в Киеве со ссылкой на письмо украинского холдинга в адрес "Газпрома".

"Сегодня руководству "Газпрома" было направлено официальное письмо "Нафтогаза Украины". В письме отмечается, что в случае несогласования в срочном порядке условий транзита и поставок газа, а также неподписания соответствующих документов с 1 января 2009 года у НАК "Нафтогаз Украины" отсутствуют легитимные основания для принятия в газотранспортную систему Украины поступающего с территории РФ природного газа и его перемещения через таможенную границу Украины", - заявил собеседник агентства.

"В письме буквально написано, что при поступлении в газотранспортную систему Украины такого газа он будет идентифицирован как газ неопределенного собственника, что может привести к его изъятию (конфискации) в соответствии с законодательством Украины. Также отмечается, что в связи с вышесказанным "Нафтогаз Украины" будет вынужден предупредить о сложившейся ситуации страны Европейского Союза", - сказал источник.

Между тем, «Газпром» проинформировал представителей Западной Европы о том, что «столкнулся с шантажом» со стороны Украины в вопросе транзита российского газа, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции в Москве, передает радио «Эхо Москвы».

Комментируя уведомление НАК «Нафтогаз Украины», в котором отмечается, что «украинский холдинг не готов гарантировать транзит газа из России в Европу по территории Украины и предупреждает о возможности его конфискации», А.МЕДВЕДЕВ сказал, что «ничем иным, как шантажом, такую позицию украинской стороны назвать нельзя».

«Причем шантажируется и Россия, и «Газпром», и Западная Европа», - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

«Я проинформировал представителей Западной Европы в утреннем телефонном разговоре и посла по особым поручениям в Чешской Республике, которая с нового года председательствует в Евросоюзе, о том, что мы сталкиваемся с таким неприкрытым шантажом», - отметил А.МЕДВЕДЕВ.

Официальны й представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ также заявил, что отказ Киева гарантировать поставки газа в Западную Европу в случае несогласования с «Газпромом» условий транзита и поставок газа является шантажом не только России, но и Западной Европы.