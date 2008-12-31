”Газпром” не уверен в подписании контракта на поставку газа

ОАО "Газпром" на 70% не уверен в подписании до наступления Нового года контракта на поставку российского газа в 2009 году Украине, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Честно говоря, после получения письма о возможности конфискации транзитного газа, если вчера мы оценивали (возможность подписания контракта) в соотношении пятьдесят на пятьдесят, то сейчас семьдесят на тридцать в сторону кризисного сценария", - заявил в среду С.КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в РИА Новости.

В то же время он добавил, что переговоры о подписании контракта на поставки российского газа Украине в следующем году в настоящее время продолжают идти.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Киеве сообщило о письме НАК "Нафтогаза" в адрес "Газпрома", в котором отмечается, что в случае несогласования в срочном порядке условий транзита и поставок газа, а также неподписания соответствующих документов с 1 января 2009 года у НАК "Нафтогаз Украины" отсутствуют легитимные основания для принятия в газотранспортную систему Украины поступающего с территории РФ природного газа и его перемещения через таможенную границу Украины".

"В письме буквально написано, что при поступлении в газотранспортную систему Украины такого газа он будет идентифицирован как газ неопределенного собственника, что может привести к его изъятию (конфискации) в соответствии с законодательством Украины. Также отмечается, что в связи с вышесказанным "Нафтогаз Украины" будет вынужден предупредить о сложившейся ситуации страны Европейского Союза", - сказал источник.