Отвечают банкиры...

Вопросы анкеты УНИАН:

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (сфере деятельности) в 2008 г. (позитивное/негативное)?

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году (позитивное/негативное)?

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Председатель правления ОАО «Эрсте Банк» Андрей Рожок

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив – Большинство позитивных событий в 2008 году происходили на протяжении первых трех кварталов, в результате чего экономика Украины успешно развивалась в течение этого периода.

Негатив – Экономическую жизнь в 2008 году поразили три негативных события: падение цен на металлургическую продукцию в мире, кризис на рынке недвижимости, а также резкая девальвация курса национальной валюты.

2) Самое значимое событие в Вашей сфере деятельности в 2008 г.?

Позитив - На протяжении первых трех кварталов 2008 года банковский сектор продолжал развиваться и улучшать свои показатели - это был позитивный период уходящего года, как для банков, так и для экономики в целом.

Негатив – Поскольку банки являются как экономически, так и социально зависимыми институтами, ухудшение экономической и политической ситуации негативно сказалось на деятельности банков в четвертом квартале, что сопровождалось целым рядом негативных событий.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году? (без ответа) 4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Самым позитивным событием в 2009 году должна стать стабильная робота парламента, Президента и Кабинета Министров. Только при стабилизации политической ситуации в стране может быть стабильный и разумный курс гривни; политический консенсус необходим для оживления металлургической промышленности, легализации рынка земли, а также налоговой реформы, снижающей фискальное давление на бизнес, и, соответственно, поддерживающей дальнейшее развитие экономики. Именно с такими событиями связаны наши позитивные ожидания на 2009 год, и о негативных ожиданиях говорить совсем не хочется в преддверии Нового года.

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Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Вступление в ВТО

Негатив - Дестабилизация украинской гривни

2) Самое значимое событие в Вашей сфере деятельности 2008 г.?

Позитив - Прекращение оттока вкладов из банковской системы

Негатив - Отток вкладов из банковской системы

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Возобновление работы парламента

Негатив - Остановка работы парламента

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году? (без ответа)

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Свои мнения относительно итогов-2008 и прогнозов-2009 в неанкетном формате агентству УНИАН также высказали:

Председатель Наблюдательного совета «Энергобанка» Вячеслав Юткин:

Я думаю, что это был самый тяжелый год в истории украинской финансовой системы. Не было еще такого кризиса, который бы коснулся всех банков, всей системы. Думаю, что последствия этого года еще будут чувствоваться не менее двух лет. В сущности, последствия этого года, этого кризиса следующие - мы будем видеть новую финансовую систему, которая будет рождаться заново. Сейчас банковская система, можно сказать, разрушена.

Кроме того, 2008 - это очень тяжелый год с точки зрения доверия к национальной денежной единице – это доверие вдребезги разбито. Сейчас все думают, как избавиться от гривни, уйти в другую валюту, во что-то вложить. Гривня, уже как бумажка... Помню, были купоны, так вот сейчас гривня - это как купоны.

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Член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль:

Мы почувствовали и влияние финансового кризиса, и обострение внутриукраинского экономического кризиса. Было два решения противоположных друг другу, таких, как укрепление курса (летом – ред.), так и ослабление (осенью – ред). Но при этом нужно сказать, что банковская система Украины осталась платежеспособной, несмотря на такое явление, как отток средств со счетов банковской системы, что несвойственно для многих стран, где происходит кризис в финансовом секторе. Это говорит о том, что в нашей банковской системе, несмотря на критику, которая раздавалась раньше, есть определенный запас прочности.

Относительно кризиса государственных финансов, он коснулся, фактически только последних двух месяцев года. Этих двух месяцев недостаточно для полного анализа перспектив на 2009 год.

Если бы мы кризис почувствовали раньше, то нам бы легче было прогнозировать следующий год и делать определенные прогнозы, и разрабатывать бюджет, и пр.

(УНИАН)