Москва угрожает прекрыть газ Украине с 1 января

Контракт 2008 года на поставку газа Украине истекает в 10.00 по московскому времени 1 января 2009 года. Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в РИА Новости.

В свою очередь заместитель председателя Правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что у компании не будет юридических оснований для поставки газа в Украину, если не будет подписан контракт на 2009 год.

"Если контракт на поставку не будет подписан, то у нас не будет ни юридических, ни каких-либо других оснований для поставки газа для Украины", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА 23 декабря с.г. в интервью УНИАН заявлял следующее: "Даже если гипотетически предположить, что нам не удастся прийти к консенсусу с «Газпромом» и он с 1 января начнет снижать давление в системе, на газоснабжении Украины это не отразится. Наши запасы в хранилищах позволяют продержаться в авральном режиме до конца отопительного сезона. Но, есть один существенный нюанс, о котором умалчивают наши российские партнеры. Наши запасы предусматривают обеспечение сугубо украинских потребителей, тогда как транзит европейского газа также требует «подпитки» техническим газом. Поставки этого газа должен обеспечить «Газпром». Иначе, мы не сможем на должном уровне поддерживать давление в системе для обеспечения транзита".