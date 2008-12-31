Капитализация рынка акций РФ сократилась на 1 трлн. долл.

Рынок акций РФ, еще в мае выраставший до исторических максимумов, закончил 2008 год падением на 70%, из-за которого под угрозой оказались и вложения мелких инвесторов, и капиталы олигархов, сообщает Reuters.

В начале года аналитики наперебой повышали прогнозы индекса РТС, ожидая роста примерно до 3.000 пунктов. В мае индикатор достиг рекордного пика на отметке почти 2.500 пунктов, однако уже к концу октября скатился к уровням 2004 года, а 31 декабря закрылся на отметке 631,89.

Капитализация рынка сократилась за год почти на $1 триллион, и сейчас меньше рыночной стоимости американской компании Exxon Mobil Corp.

Кризис на мировых рынках кредитования привел к серьезным проблемам в реальном секторе, не обойдя стороной и российские компании, которые активно брали взаймы за рубежом, в том числе под залог своих акций.

Из-за глобального экономического спада цены на нефть Urals менее чем за полгода снизились в четыре раза - с июльских $140 за баррель до нынешних $35. Это стало одной из основных причин обвала на российском рынке, где преобладают акции сырьевого сектора.

Сыграло роль и всеобщее бегство от риска, от которого в первую очередь пострадали развивающиеся рынки. Однако динамика фондовых индексов в РФ оказалась значительно хуже, чем в других развивающихся странах, включая Бразилию, Индию и Китай, которые вместе с Россией образуют так называемую группу БРИК. Китайский рынок акций упал в этом году примерно на 65 процентов, индийский - на 52 процента, а бразильский - на 41 процент. Индекс РТС рухнул примерно на 73 процента - более резкое снижение - на 85 процентов - наблюдалось лишь в 1998 году.

Аналитики считают, что на крайне негативный внешний фон в РФ наложились специфические внутренние проблемы.

В июле рынок подкосила жесткая критика премьера Владимира Путина в адрес горно-металлургической компании Мечел, напомнившая инвесторам о деле ЮКОСа. А всего через две недели после этого - 8 августа - РФ начала военную операцию против Грузии в Южной Осетии, что спровоцировало масштабный отток иностранного капитала из российских активов.

Продолжительное снижение котировок привело к тому, что на фондовом рынке сработали маржин-коллы - участники рынка, получавшие кредиты под залог ценных бумаг, столкнулись с необходимостью увеличить сумму обеспечения или отказаться от заложенных активов. Это вызвало лавину принудительных продаж в сентябре, и участники торгов заговорили о "похоронах" стремительно падавшего рынка акций.