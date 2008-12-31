ЕС не знает о предупреждении Украины ограничить транзит газа

Европейский Союз не знает о предупреждении Украины ограничить транзит российского газа.

В частности, как сообщают РИА «Новости», официальный представитель МИД председательствующей в ЕС Франции Ромен НАДАЛЬ отметил на пресс-конференции в Париже, что Евросоюз не располагает информацией о предупреждении "Нафтогаза Украины" о возможной конфискации российского газа, предназначенного для Европы.

Р.НАДАЛЬ отметил, что ничего не знают о письме «Нафтегаза» с заявлением о неготовности обеспечивать транзит газа из РФ в Европу по территории страны и предупреждении о возможности его конфискации. "Мы не располагаем информацией об этом предупреждении. Мы отметили сообщения украинской стороны об обязательной выплате долгов, которой требует "Газпром", а также о поездке в Москву госпожи (премьер-министра Украины Юлии) ТИМОШЕНКО, чтобы прийти к соглашению с российской стороной", - сказал он.

"Мы желаем, чтобы этот коммерческий спор между Украиной и Россией был урегулирован путем переговоров. Мы призываем Украину и Россию соблюдать свои международные обязательства как транзитную страну и страну-поставщика газа для Евросоюза", - подчеркнул Р.НАДАЛЬ.

По данным Международного энергетического агентства (МАЭ), 24% потребляемого газа ЕС получает из России, причем около 80% поставок поступают через территорию Украины.

Еврокомиссия также не получала писем об угрозе транзита газа через Украину. Представитель исполнительной власти Евросоюза Кристиана ХОМАН отметила агентству РИА «Новости», что Еврокомиссия внимательно следит за развитием газового спора между Россией и Украиной. По ее словам, Еврокомиссия писем об угрозе транзиту газа через украинскую территорию пока ни из Москвы, ни из Киева не получала. "Все, что я могу сказать, это то, что мы внимательно следим за развитием ситуации", - сказала она.