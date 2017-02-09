МВФ рассчитывает провести заседание Совета директоров по Украине в ближайшее время

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд рассчитывает провести заседание Совета директоров по Украине в ближайшее время и представить на рассмотрение руководства Фонда не только обзор выполнения действующей программы сотрудничества - так называемый, Третий пересмотр, но также доклад об экономической ситуации в стране (Article IV), который является техническим документом и составляется для всех стран-членов МВФ раз в два года. Об этом в ходе традиционной пресс-конференции в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

"У нас прошли дискуссии с украинскими властями, мы в ближайшее время представим на заседание Совета директоров объединенный доклад по Третьему пересмотру программы EFF, а также Доклад по экономической ситуации в стране. Мы полагаем, что представление доклада и заседание совета (по Украине - УНИАН) пройдет скоро, - сказал Райс. - Мы в тесном контакте с властями. Есть технические моменты, которые я не могу назвать, но они должны быть решены. Но в скором времени они будут решены. Мы рассчитываем представить доклады в ближайшие недели".

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Как сообщал УНИАН, Украина находится в четырехлетней программе сотрудничества с МВФ, утвержденной в марте 2015 года. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов из 17,5 миллиарда долларов.

В данный момент Украина проходит Третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 миллиарда долларов, а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, особенно МВФ, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.