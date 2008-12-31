Тимошенко отменила визит в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила планировавшийся визит в Москву для проведения переговоров по вопросам поставок газа в Украину в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что руководство НАК «Нафтогаз Украины», находящееся сейчас в Москве, представлено на том уровне, на котором может быть подписано соглашение о поставках газа.

Как сообщалось, в "Газпроме" сегодня заявили, что прекратят поставку газа в Украину в 10 утра 1 января, когда истечет контракт этого года, если только в оставшиеся часы не будет заключен новый контракт на 2009 год.

На пресс-конференции руководителей российского газового гиганта главным условием для нового контракта было названо погашение Украиной долгов за прежние поставки в размере 2,18 млрд. долл. и выполнение в полном объеме взятых на себя обязательств по транзиту российского газа в Европу.

"Если контракт на поставку не будет подписан, то у нас не будет ни юридических, ни каких-либо других оснований для поставок газа для Украины», - заявил заместитель председателя Правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ.

Вместе с тем он подтвердил, что украинская сторона начала долг "потихоньку отдавать и сумма 1,5 млрд. поступила на счета "РосУкрЭнерго", но "Газпром" пока ее не получил". "Надеемся, что "РосУкрЭнерго" свои обязательства выполнит, и деньги поступят в "Газпром", - сказал он.

"Газпром" обеспокоило последнее письмо "Нафтогаза", в котором, по словам официального представителя российской компании Сергея КУПРИЯНОВА, "прямо сказано, что "Нафтогаз" может конфисковывать газ, который будет поступать транзитом для европейских потребителей". "Сейчас мы получаем такой "новогодний подарок" в виде фактического отказа от выполнения действующего транзитного контракта, угрозы конфискации газа, который будет поставлять для европейских потребителей. Иначе, как шантаж, мы расценить появление такого рода письма просто не можем", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

"Переговоры с "Нафтогазом" продолжаются", - сообщили руководители

"Газпрома".