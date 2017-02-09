Гривня закрыла межбанк на отметке 27,09 за доллар
18:08, 09 февраля 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9031/28,9646 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,09 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9031/28,9646 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4599/0,4615 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0251 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 217,36 миллиона долларов.
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