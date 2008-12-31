Газпром предложил Украине цену в 250 долларов

Газпром предложил Украине цену на 2009 г. в 250 долл. за тыс. куб. м, сообщил РосБизнесКонсалтингу информированный источник в Украине. При этом украинская сторона не согласна с этим уровнем цен, считая его высоким.

В Газпроме эту информацию не комментируют.

В 2008 г. цена для Украины составляла 179,5 долл. Если Украине и Газпрому не удастся договориться о цене поставок газа в 2009 г. и подписать соответствующий контракт, то цена российского газа для Украины будет установлена "на уровне среднеевропейской". По данным Газпрома, для Украины это 418 долл. за тыс. куб. м с учетов вычета транспортных расходов.