Украина нуждается в проведении пенсионной реформы - представитель МВФ

Украина остро нуждается в проведении пенсионной реформы, которая позволит обновить всю пенсионную систему в стране, и в этом смысле повышение пенсионного возраста или пенсионного стажа - один из механизмов реформы. Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

"Власти Украины согласились с необходимостью проведения пенсионной реформы, чтобы обеспечивать достойные пенсии и сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. Пенсионная система должны быть понятнее, прозрачнее", - отметил Райс.

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Как сообщал УНИАН, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные пенсии гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 миллиардов гривень. Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается.

В данный момент правительство и МВФ разрабатывают модель пенсионной реформы, не предполагающую обязательного повышения пенсионного возраста.