Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,02 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2702,5143 (9 февраля – 2691,2499)

100 EUR – 2889,5283 (9 февраля – 2870,2180)

10 RUR – 4,5787 (9 февраля – 4,5221)

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Как сообщал УНИАН, 9 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,09 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9031/28,9646 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4599/0,4615 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0251 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 217,36 миллиона долларов.