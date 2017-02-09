В Нацбанке объяснили причины январской инфляции

Ускорение инфляции в январе 2017 года до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% в годовом выражении было ожидаемым и произошло на фоне увеличения производственных затрат, роста сырьевых цен на мировых рынках и ослабления гривни в конце 2016 года - первой половине января 2017 года.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, переданном УНИАН.

Нацбанк отметил, что динамика цен в январе близка к прогнозной траектории годовой потребительской инфляции, и в дальнейшем регулятор ожидает замедления годовой инфляции до 9,1% на конец 2017 года.

Также Нацбанк отметил, что с января 2017 изменилась методология расчета индексов потребительских цен. В частности, актуализированы потребительский набор товаров и услуг, расширен перечень компонентов базовой инфляции, а также использована новая весовая структура, которая базируется на данных национальных счетов.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% - в годовом выражении.

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%.