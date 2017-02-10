В Украине сократилась денежная база
09:24, 10 февраля 2017Финансы
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В НБУ сообщили, что денежная база в Украине в январе сократилась на 5,1%, до 362 миллиардов гривень.
Иллюстрация REUTERS
Объем денежной базы в Украине в январе снизился на 5,1% – до 362 миллиардов гривень.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем наличности вне банков за этот период снизился на 6,2% - до 294,997 миллиарда гривень, денежный агрегат М3 (монетарная масса) – на 3,3%, до 1,066 триллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 миллиарда гривень.
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