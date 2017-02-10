Украинские банки сократили долг перед НБУ на 3 миллиарда

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 февраля 2017 года составил 71,781 миллиарда гривень, что на 2,997 миллиарда гривень, или на 4%, ниже показателя на 1 января 2017 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период снизился на 10,8%, или на 7,351 миллиарда гривень – до 60,816 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.