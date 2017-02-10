В украинских банках падает объем депозитов

Объем гривневых депозитов в украинских банках в январе, по оперативным данным, снизился на 2,3% – до 415,887 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – также снизился - на 1,8%, до 13,075 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, остатки по гривневым кредитам за этот период снизились на 0,4% – до 501,390 миллиарда гривень, по валютным кредитам в долларовом эквиваленте - на 2%, до 17,796 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 миллиарда гривень, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 миллиарда долларов.