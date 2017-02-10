Активы работающих банков Украины выросли почти на 2 миллиарда

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, в 2016 году выросли на 1,913 миллиарда гривень, или на 0,2%, – до 1,256 триллиона гривень по состоянию на 1 января 2017 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе объем предоставленных кредитов за год сократился на 3,845 миллиарда гривень, или на 0,4%, - до 1,006 триллиона гривень.

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Обязательства банков за этот период снизились на 18,158 миллиарда гривень, или на 1,6%, - до 1,133 триллиона гривень, в то время как капитал банков вырос на 20,071 миллиарда гривень, или 19,4%, - до до 123,784 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за год количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 21 - до 96 финучреждений, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.