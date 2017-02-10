Евросоюз в последующие недели выделит Украине 600 миллионов евро - Юнкер
12:20, 10 февраля 2017Финансы
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Юнкер отметил, что украинское правительство проводит реформы и этого достаточно, чтобы выделить Украине 600 миллионов евро.
Премьер Владимир Гройсман и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер / Фото УНИАН
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что в последующие недели будут выделены 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе по завершению встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Юнкер отметил, что украинское правительство проводит реформы, и добавил: "Этого достаточно, чтобы выделить в следующие недели 600 миллионов".
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