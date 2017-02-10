Евросоюз в последующие недели выделит Украине 600 миллионов евро - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что в последующие недели будут выделены 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе по завершению встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Юнкер отметил, что украинское правительство проводит реформы, и добавил: "Этого достаточно, чтобы выделить в следующие недели 600 миллионов".