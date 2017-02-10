НАБУ расследует коррупционные дела почти на 83 миллиарда гривень
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 264 производства, совокупный предмет преступления составляет почти 83 миллиарда гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
«На стадии досудебного расследования в НАБУ находится 264 производства, совокупный размер предмета преступления по которым составляет 82,9 млрд грн», - информировал он.
По словам Сытника, в процессе досудебных расследований были арестованы денежные средства в сумме 601,94 млн грн, 80,16 млн долл. США, 7,41 млн евро, 3170 фунтов.
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Также он добавил, что в результате деятельности НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн грн, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн грн.
Как известно, в Евросоюзе ожидают создания Антикоррупционного суда в Украине.
Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятом Верховной Радой 2 июня 2016 года.
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Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.
Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что закон об Антикоррупционном суд будет принят в течение 2017 года. 15 декабря 2016 года Петренко заявил, что концепция антикоррупционных судов Украины уже готова, законопроект подготовят за несколько месяцев.
В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник акцентировал внимание на необходимости судебной реформы как элемента эффективной борьбы с коррупцией, в том числе создания Антикоррупционного суда до конца 2017 года.