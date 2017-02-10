НАБУ расследует коррупционные дела почти на 83 миллиарда гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«На стадии досудебного расследования в НАБУ находится 264 производства, совокупный размер предмета преступления по которым составляет 82,9 млрд грн», - информировал он.

По словам Сытника, в процессе досудебных расследований были арестованы денежные средства в сумме 601,94 млн грн, 80,16 млн долл. США, 7,41 млн евро, 3170 фунтов.

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Также он добавил, что в результате деятельности НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн грн, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн грн.

Как известно, в Евросоюзе ожидают создания Антикоррупционного суда в Украине.

Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятом Верховной Радой 2 июня 2016 года.

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Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что закон об Антикоррупционном суд будет принят в течение 2017 года. 15 декабря 2016 года Петренко заявил, что концепция антикоррупционных судов Украины уже готова, законопроект подготовят за несколько месяцев.

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник акцентировал внимание на необходимости судебной реформы как элемента эффективной борьбы с коррупцией, в том числе создания Антикоррупционного суда до конца 2017 года.