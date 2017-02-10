Гройсман уже придумал, как потратить 600 миллионов евро от ЕС

Макрофинансовая помощь в размере 600 миллионов евро, которая может быть предоставлена Украине уже в ближайшие недели по решению Еврокомиссии, будет направлена в бюджет и окажет дополнительный положительный эффект на развитие экономики нашей страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Мы обсудили текущую ситуацию в Украине, я проинформировал президента Еврокомиссии о том, что нам удалось во втором полугодии 2016 года обеспечить макроэкономическую стабилизацию. В 2017 году мы видим и прогнозируем экономический рост, положительные сигналы развития экономики", - сказал Гройсман.

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"Наше сотрудничество с Евросоюзом носит стратегический характер, и я хочу поблагодарить за поддержку тех трансформационных процессов, которые проходят в Украине. Украина действительно преодолевает непростой путь изменений, и главное, чтобы наши граждане ощущали, что эти изменения положительно влияют на качество их жизни. В этом контексте решение, которое сегодня принято - о выделении Украине в ближайшие недели макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, а это порядка 18 миллиардов гривень - это очень ощутимая поддержка в таких непростых условиях", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила пока только 600 млн евро, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

Макрофинансовая помощь от Европейского союза является одним основных источников внешнего финансирования, которое получает наша страна. Наряду с кредитами международных финансовых организаций, помощь ЕС и правительств стран "Большой семерки" были и остаются основой золотовалютных резервов Национального банка, а также дополнительным ресурсом для государственного бюджета Украины, за счет которого финансируются многие инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и проведение реформ в сфере образования и медицины.