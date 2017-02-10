Фонд гарантирования: владельцы "Хрещатика" вывели из банка более 3 миллиардов

Прежние владельцы и руководство банка "Хрещатик" с применением различных схем вывели из банка активы на сумму минимум 3 миллиарда гривень, заявили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

По информации пресс-службы фонда, независимые лицензированные оценщики оценили активы банка, включенные в ликвидационную массу, в 2,65 миллиарда гривень, что в 3 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 8,13 миллиарда гривень.

В том числе стоимость кредитов корпоративных клиентов, которая по балансу составляет 4,006 миллиарда гривень, независимые оценщики уценили почти в 5 раз – до 834 миллионов гривень.

Среди причин, снижающих рыночную стоимость кредитов, фонд назвал их низкий уровень обслуживания и низкое качество залогов. Так, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка - инсайдерские, а 85% ценных бумаг - "мусорные".

Фонд отметил, что попытки вывода активов из банка продолжаются. Так, в настоящее время есть риск вывода активов банка на 250 миллионов гривень в результате судебных решений, легализующих схемы родственников одного из руководителей банка и корпоративных заемщиков, связанных с акционером.

Читайте такжеСлужащие банка "Хрещатик" присвоили свыше 81 миллиона гривень вкладчиков - прокуратура

Фонд подчеркнул, что на сегодня подал правоохранителям 66 заявлений о совершении уголовных преступлений в банке "Хрещатик", а также инициировал 220 исковых заявлений и 270 исполнительных производств.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.