Словакия перешла на евро

Словакия 1 января стала шестнадцатой страной еврозоны, сообщает Bloomberg.

Страна, вступившая в Европейский союз в 2004 году, стала вторым после Словении посткоммунистическим государством, завершившим переход на единую европейскую валюту. Она выполнила все необходимые требования, обогнав других претендентов - Венгрию, Польшу и Чехию, передает k2kapital.

К двум часам дня 96% из 2258 банкоматов страны начали выдавать евро, заявил на пресс-конференции управляющий Центробанка Словакии Иван Срамко (Ivan Sramko).

Словакия завершила превращение в западноевропейскую экономику быстрее своих соседей, благодаря тому, что сильная крона ограничила рост цен на импорт и позволила удержать инфляцию ниже уровня, установленного Европейским Центробанком. В то же время правительство удерживает дефицит бюджета под контролем, благодаря увеличению доходов, связанному с экономическим ростом.

В четвертом квартале 2007 года рост ВВП составил 14,3%, в 2008 году рост продолжился и в третьем квартале составил 7% в годовом исчислении. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, в наступившем году экономический рост Словакии из-за глобального кризиса замедлится до 4%, что, тем не менее, выше, чем 2,5% в Чехии, 3% в Польше и рецессия в Венгрии.