Мировой кризис в 2009 году стремительно завершится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что по прогнозам экспертов, на протяжении 2009 года мировой кризис завершится так же стремительно, как пришел. Это Ю.ТИМОШЕНКО отметила в новогоднем поздравлении, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Обращаясь к гражданам Украины, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что подошел к завершению “чрезвычайный сложный год”. “Да, год, который проходит, легким и беззаботным назвать нельзя. Он оставил в истории Украины невиданное до сих пор наводнение, которое забрало жизни многих людей. Он принес войну Грузии, которая не оставила в стороне и нашу страну. Наконец, 2008-й отметился мировым финансово-экономическим кризисом, самым жестоким за все годы. Кризисом, который изменил мир, изменил жизнь каждого человека, каждого предприятия, который, к сожалению, докатился и в Украину”, - сказала глава правительства.

В то же время она отметила, что в 2008 году, в отличие от многих других стран, которые в результате кризиса уже получили резкое падение экономики, срыв выполнения бюджетов, Украина, все же, продемонстрировала годовой рост ВВП и перевыполнила бюджетные доходы.

Пенсии, заработные платы бюджетникам, стипендии, государственные льготы, помощь семьям при рождении ребенка, невзирая на мировой кризис, были существенно в этом году повышены и выплачивались своевременно и в полном объеме. Так будет и на дальше, в 2009 году, пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно в 2008 году, в том числе благодаря выплатам при рождении ребенка, начала наконец увеличиваться рождаемость украинцев. В конце этого года, консолидировав усилия правительства и Верховной Рады, “мы защитили гривню от спекулянтов”. Ю.ТИМОШЕНКО пообещала: “Мы будем добиваться от Национального банка укрепления гривни до экономически обоснованного уровня. Это является одной из основ преодоления последствий мирового финансового кризиса”.

Премьер также поблагодарила всех крестьян и 2008 год за наибольший в истории государства урожай зерновых. 2008 год войдет в украинскую историю как год достижений на Олимпийских и Паралимпийских играх, где совокупно мы получили 101 медаль и заняли рекордный высокие места. Именно в 2008 году мы исправили чрезвычайно сложную ситуацию, которая была в предыдущие годы из Евро-2012 и вошли в нормальный график подготовки, который обеспечен финансовыми ресурсами, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о Новом, 2009, году, премьер отметила: “Легко не будет. Но экспертная среда прогнозирует, что на протяжении 2009 года мировой кризис завершится так же стремительно, как пришел. Так что нам нужно быть сильными и едиными и мы выстоим. Кроме того, нужно помнить, что кризисы всегда завершаются выздоровлением и подъемом. Так же будет и в нашей стране. Мы будем бороться за сохранение каждого рабочего места, за каждую бюджетную копейку, за сохранение каждой зарплаты и пенсии, за стабильную, сильную гривню, за покой каждого ребенка, каждого человека”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство имеет четкий антикризисный план, и страна выйдет из кризиса обновленной и сильной.

“Я знаю: когда за праздничным столом новогоднего вечера собирается вся семья, то возникает такая сила любви, вдохновения и энергии, которые победят любые неурядицы и принесут каждой семье и в страну счастье и достаток. Так и будет! С праздником Вас, родные мои! С Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым! Любви вам, Уюта, Мира и Согласия! Пусть везет в Новом году - Вам и Украине!”, - отметила премьер в своем приветствии.