Повышение минимальной зарплаты позволит поднять пенсии - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

«Мы готовы нашими решительными шагами делать все возможное для того, чтобы каждый украинец мог сказать, что с каждым днем ситуация меняется к лучшему», - заявил президент.

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«После того как подняли минимальную заработную плату, сейчас должны вырасти единый социальный взнос и поступления в Пенсионный фонд. Это создаст возможности поднять пенсии пенсионерам, и это надо делать», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января этого года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит более 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

По оценкам правительства, соблюдение нормы о повышении минимальной зарплаты позволит не только вывести социальное обеспечение граждан страны на новый уровень - путем улучшения условий оплаты труда и повышения уровня доходов, но также вывести из тени тот сектор экономики, где выплачиваются зарплаты в конвертах.