Золото завершило год с приростом

Фьючерсы на золото 31 декабря выросли в цене и завершили с приростом восьмой год подряд, сообщает MarketWatch.

Однако рост цены золота за год был наименьшим с 2004 года, передает k2kapital.

Золото с поставкой в феврале на торгах в Нью-Йорке выросло на 14,30 долл., или 1,6%, до 884,30 долл. за тройскую унцию. Фьючерсы завершили год с приростом на 5,5%.

Серебро с поставкой в марте подорожало на 2,9% до 11,295 долл. за унцию. За год серебро потеряло в цене 24%.

Цена платины с поставкой в апреле выросла на 2,6%, до 941,50 долл. за унцию, а палладий с поставкой в марте подорожал на 2,5%, до 188,70 долл. за унцию. За год цена на платину упала на 38%, а цена на палладий на 50%.

Медь с поставкой в марте выросла на 6,8%, до 1,41 долл. за фунт. За год медь подешевела на 54%.