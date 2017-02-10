Ведомство Владимира Омеляна завело 400 миллионов гривень в проблемный банк

Государственные предприятия Министерства инфраструктуры Украины хранили на счетах в обанкротившемся Платинум Банке более 400 млн грн. Половина этой суммы была заведена в банк подчиненными Владимира Омеляна накануне его банкротства. Об этом пишет LIGA.net, анализируя служебные записки министерства.

Главным держателем средств в Платинум Банке было госпредприятие "Украэрорух", которое перечислило финучреждению 160 млн гривен 28 ноября и 29 декабря 2016 года. Также около 46 миллионов перевел Платинуму Морской торговый порт "Черноморск". Деньги завели в банк, несмотря на запрет НБУ и финансовые проблемы Платинума. Всего в банке заморожены средства более 10 госпредприятий из ведомства Владимира Омеляна.

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По словам юристов, вернуть зависшие деньги из обанкротившегося банка практически невозможно. Госпредприятия могут получить средства только после продажи активов, а их у "Платинума" не хватит даже на погашение долгов перед физическими лицами.

Ситуацией вокруг "Украэроруха" обеспокоены в СНБО, поскольку финансовое состояние предприятия влияет на безопасность полетов над Украиной. Сейчас госкомпания направила НБУ, Фонду гарантирования вкладов физлиц и временному администратору банка письма с просьбой обеспечить выполнение обязательств Платинум Банка.