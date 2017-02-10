Гонтарева опровергает свою причастность к работе в интересах "семьи" Януковича

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева опровергает свою причастность к работе в интересах «семьи» экс-президента Виктора Януковича, говорится в ее комментарии, переданном УНИАН в ответ на соответствующие публикации в СМИ.

Читайте такжеГонтарева в этом году ожидает 4 транша от МВФ, ближайший – в начале февраля

«Некоторые политики обвиняют меня в содействии выводу средств «преступной властью». Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг - это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать», - пояснила Гонтарева.

Глава НБУ также отметила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. «Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка», - добавила Гонтарева.

Также она подчеркнула, что уже неоднократно выступала в поддержку закона о спецконфискации или любого другого законного способа возврата средств в бюджет страны.

«Национальный банк со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы эти средства были арестованы еще в июне 2014 года. Регулятор с нетерпением ждет от депутатов принятия этого закона и пополнения государственного бюджета», - резюмировала глава НБУ.

Справка УНИАН. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, средства в размере 1,5 млрд долл.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства, однако они так и не были возвращены.

Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств в сентябре 2016 года.

Для сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год правительство заложило 12 млрд грн из 40 млрд грн предполагаемой спецконфискации.