Нацбанк продал сегодня на валютном аукционе почти $27 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 10 февраля, продал банкам 26,9 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 39 миллионов долларов, средневзвешенный курс аукциона – 27,2252 гривни/доллар.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,1937 гривни/доллар, участники рынка заключили 312 сделок на сумму 145,28 миллиона долларов.