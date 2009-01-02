Ставка НДС в Латвии увеличилась

Поправки к налоговому законодательству Латвии, предусматриваюшие повышение ставки налога на добавленную стоимость(НДС) с 18% до 21%, вступили в силу 1 января, сообщил РИА Новости представитель министерства финансов республики.

В декабре Сейм (парламент) Латвии поддержал предложение Минфина страны о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 21% с нынешних 18%. Также Сейм поддержал повышение пониженной ставки НДС с 5% до 10%.

Повышение ставки НДС является одним из пунктов принятого парламентом в декабре плана по стабилизации латвийской экономики.

Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС.

В декабре Латвия завершила начавшиеся в ноябре переговоры с Европейской комиссией (ЕК) и Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи для стабилизации экономики. МВФ и ЕК выразили готовность оказать республике финансовую помощь. До 2011 года Латвии получит кредит в размере семи с половиной миллиардов евро.