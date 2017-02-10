НБУ поделил банки на группы по новым критериям

Национальный банк Украины изменил критерии распределения банков на группы на 2017 год.

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Как сообщается на сайте НБУ, количество групп банков сократилось с четырех до трех.

В группу банков с государственной долей вошли 6 финучреждений: «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Украинский банк реконструкции и развития» и «Расчетный центр».

Во второй группе представлены 25 банков иностранных банковских групп: «Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Кредобанк», «ВиЭс Банк», «Марфин банк», «УкрСиббанк», «Идея Банк», «Правэкс-банк», «Креди Агриколь Банк», «Пиреус Банк МКБ», «Альфа-Банк», «ИНГ Банк Украина», «ОТП Банк», «Ситибанк», «ПроКредит Банк», «Сбербанк», «БМ Банк», «Форвард», «Кредит Европа Банк», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративный банк», «Кредитвест Банк», «БТА Банк».

Оставшиеся 63 банка НБУ объединил в группу банков с частным капиталом.

Нацбанк отметил, что будет использовать новую классификацию исключительно для представления результатов деятельности банковской системы, а не для надзорных целей.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, в 2016 году выросли на 1,913 млрд грн, или на 0,2%, – до 1,256 трлн грн по состоянию на 1 января 2017 года.

Количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, за год сократилось на 21 - до 96 финучреждений, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.