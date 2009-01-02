Евро на мировых рынках падает

С падения курса евро относительно доллара США и японской йены начали сегодня первую торговую сессию в новом году мировые валютные рынки, передают Вести.Ру.

К 12.15 мск за один евро в Евросоюзе давали 1,3957 доллара.

1 января 2009 года евро на торгах в Нью-Йорке стоил 1,4045 доллара.

Курс доллара поднялся сегодня по отношению к евро до максимума за последние две недели. Это связано с ожиданиями снижения базовой ставки Европейским Центробанком, сообщает Bloomberg.

Спрос на евро сократился после того, как сегодня на рынках появилась предварительная информация о существенном замедлении темпов роста экономик ведущих стран Евросоюза. Официальные данные будут опубликованы позднее сегодня. Еще одной особенностью сегодняшнего дня являются очень низкие объемы операций - многие инвесторы еще не успели вернуться из затяжных рождественских и новогодних каникул.

Аналитики полагают, что ко второму кварталу 2009 года евро может упасть до отметки в 1,2 доллара. Доллар также укрепил позиции относительно фунта стерлингов и швейцарского франка.

Напомним, что европейская валюта достигла своего максимума по отношению к доллару летом 2008 года, когда евро стоил около 1,6 доллара. Затем евро стал постепенно дешеветь, так как в условиях обострившегося финансового кризиса инвесторы предпочли вкладывать деньги в доллары.