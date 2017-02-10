Гривня уходит на выходные с курсом 27,25 за доллар

В пятницу, 10 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8836/28,9367 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4653 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,2068 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 562 сделки на сумму 333,88 млн долл.