Госпредприятия потеряли в "Платинум Банке" более полумиллиарда гривень

Более 10 государственных предприятий располагали средствами на счетах в «Платинум Банке», который Национальный банк Украины признал неплатежеспособным 11 января.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сумма средств на счетах этих компаний превышает 500 млн грн в эквиваленте.

В рамках действующего законодательства Фонд гарантирования вкладов возмещает потери средств с текущих, депозитных и карточных счетов в пределах 200 тыс. грн физическим лицам, а с 1 января 2017 года и физлицам-предпринимателям.

Средства других кредиторов возмещаются Фондом за счет поступлений от реализации активов банка в ходе его ликвидации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.