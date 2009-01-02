Британцы не хотят менять фунт на евро

71% британцев проголосовали бы против вступления Соединенного Королевства в зону хождения единой европейской валюты, если бы в стране был проведен референдум по этому поводу, передает Би-би-си.

Опрос тысячи респондентов, проведенный в конце декабря компанией ICM по заказу Би-би-си, свидетельствует: лишь 23% жителей Великобритании готовы поддержать введение евро в стране, а 6% пока с выбором не определились.

В последние несколько недель фунт стерлингов заметно потерял в цене: если в начале 2008-го его курс к евро составлял 1:1,34, то сегодня он вплотную приблизился к 1:1.

Тем не менее лишь 15% опрошенных заявили, что это падение сделало их более терпимыми к идее присоединения к евро, тогда как 69% сказали, что на них колебания курса никак не повлияли.

Единая европейская валюта начала хождение ровно 10 лет назад, и сегодня в этой зоне 16 государств. 16-й в Новый год стала Словакия. Помимо нее, в зону евро входят Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Греция, Австрия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения и Финляндия.

Кэролайн Флинт, занимающаяся в британском правительстве вопросами взаимодействия с континентальной Европой, говорит, что дебаты по поводу возможности вступления Соединенного Королевства в зону евро - это отвлекающий маневр, поскольку такое развитие событий никак не повлияет на поиски выходы из экономического кризиса.

"Я, пожалуй, соглашусь с участниками этого опроса, - сказала она. - Мне не кажется удивительным его результат в то время, когда люди испытывают проблемы с жильем, проблемы с работой. Именно это первоочередные вопросы, над которыми мы должны думать, а смена валюты - это не решение проблемы финансовой стабильности".

В декабре 2008-го председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Великобритания "ближе, чем когда бы то ни было" к вступлению в евро, и что "люди, имеющие вес" в британской политике, уже всерьез думают о том, чтобы отказаться от фунта.

Однако британский министр по делам бизнеса лорд Мандельсон отметил: подобное вступление по-прежнему остается долгосрочной целью правительства, и предпринимать этот шаг нужно "не сейчас".

А видный представитель находящихся в оппозиции консерваторов, теневой министр иностранных дел Уильям Хэйг, в интервью газете Daily Mail объявил, что тори под руководством их нынешнего лидера Дэвида Камерона "никогда в евро не вступят".

Аналогичные опросы проводились по заказу Би-би-си и в предыдущие годы.

Сегодня, после перехода к евро Словакии зона обращения единой европейской валюты объединит около 330 млн человек, а ее суммарный ВВП превысит 4 трлн евро. К переходу на евро готовятся Польша, Чехия, а также страны Балтии, однако экономический кризис существенно затормозил этот процесс.