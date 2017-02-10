В НБУ назвали количество фальшивых денег в Украине: стало больше поддельных "пятисоток" (инфографика)

Общее количество поддельных банкнот гривни в 2016 году находилось практически на уровне 2015 года – 2,8 подделок на 1 млн настоящих купюр – при этом количество фальшивых купюр номиналом 500 грн выросло.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в целом среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн.

Среди валютных банкнот Нацбанк зафиксировал наибольшее количество поделок купюр 100 долларов США, 200 и 100 евро, 5 тысяч российских рублей.

Для сравнения Нацбанк привел данные Европейского центробанка, согласно которым в странах Евросоюза по итогам 2016 года показатель фальшивых банкнот составлял около 36 штук на 1 млн подлинных.

По информации НБУ, в подавляющем большинстве случаев поддельные банкноты изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники - струйных и лазерных принтеров.

В то же время, как отмечается в сообщении, в декабре 2016 года из обращения были изъяты банкноты номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленные полиграфическим способом с подобной оригиналу имитацией отдельных элементов защиты.

Также сообщается, что в 2016 году Нацбанк изъял из обращения около 820 млн штук изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

По информации регулятора, на 1 января в обращении страны находилась наличность на 341,1 млрд грн, в том числе банкноты на 339 млрд грн и монеты на 2 млрд грн.

Общее количество банкнот на душу населения составило 70 штук, разменных монет - 285 штук.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.