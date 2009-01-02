В 2009 г. минимальная зарплата вырастет

Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 г. на уровне 605 грн., с 1 апреля 2009 г. - 625 грн., с 1 июля 2009 г. - 630 грн., с 1 октября 2009 г. - 650 грн., с 1 декабря 2009 г. - 669 грн. в месяц.

Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

Размер должностного оклада работников бюджетных учреждений устанавливается исходя из размера оклада работника первого тарифного разряда – 545 грн. в месяц.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной заработной платы.

Справка УНИАН. С 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы в Украине увеличен с 545 грн. до 605 грн.