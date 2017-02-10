НАБУ будет расследовать деятельность замглавы Нацбанка Рожковой

Национальное антикоррупционное бюро Украины на следующей неделе намерено открыть производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины, в частности в контексте обнародованных записей переговоров заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой с акционерами ряда банков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

“Мы собираемся регистрировать на следующей неделе производство по указанному факту”, - сказал он.

В комментарии НБУ относительно возможного открытия производства НАБУ отмечается, что объективное и независимое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины поможет прекратить манипуляции и провокации, связанные с записями телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

"Надеемся, что НАБУ установит происхождение этих записей, а также заинтересованных лиц в их обнародовании", - отмечается в сообщении.

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Нацбанк также напомнил, что готов способствовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего и объективного расследования при открытии производства, в том числе о событиях, которые предшествовали публикации записей телефонных разговоров Екатерины Рожковой.

Напомним, журналисты программы ЦРУ провели расследование о выведение денег с "Платинум-банка", в котором фигурирует Рожкова. По их данным, миллионы банка вывели через санаторий одесского бизнесмена.

"Залог "Платинум-банка" под кредит НБУ под названием "Молдова", фигурирующий в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера банка Дмитрия Зинкова – это потрепанный одесский санаторий. Владельцем "Молдовы" неформально называют одесского бизнесмена Бориса Кауфмана", - идет речь в расследовании.

На базе этого санатория акционеры "Платинум-банка" основали более 40 предприятий. Часть из них имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривень из "Платинум-банка", отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Рожкова заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с прослушиванием ее телефона.

25 ноября в Службе безопасности Украины пообещали провести расследование возможного прослушивания телефона Рожковой.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что внефракционный народный депутат Евгений Мураев направил в ведомство депутатское обращение, к которому была приобщена флешка, на которой были записи якобы этих разговоров.

В конце октября 2016 года в доме замглавы правления Нацбанка Екатерины Рожковой проводили обыски, которые могут быть связаны с возможной причастностью Рожковой к банкротству банка "Михайловский" и махинациям в пользу "Платинум-банка".