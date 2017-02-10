В понедельник доллар и евро подорожают: НБУ опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2720.6833 (10 февраля – 2702.5143)

100 EUR – 2891.8143 (10 февраля – 2889.5283)

10 RUR – 4.6234 (10 февраля – 4.5787)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,25 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8836/28,9367 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4653 грн/рубль.