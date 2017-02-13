У Гонтаревой начинают диагностику очередных 37 банков

Национальный банк сегодня, 13 февраля, начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

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Как напомнила пресс-служба регулятора, в 2015-2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов.

«Теперь пришла очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования и, при необходимости, формирования на их основе программ докапитализации», - прокомментировала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Нацбанк отметил, что по результатам диагностики 60 крупнейших банков 21 из них не нуждался докапитализации, 9 выполнили программы докапитализации в полном объеме, 4 признаны неплатежеспособными и 26 финучреждений выполняют обязательства по докапитализации по утвержденному графику.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие банковские учреждения по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 млрд грн.

В рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение следующих 4 лет.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.