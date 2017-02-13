В Минэкономразвития подсчитали прибыль украинских госкомпаний

Чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 миллиарда гривень, а совокупная стоимость госактивов - 1,5 триллиона гривень.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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При этом кредиторская задолженность госкомпаний составила 187,4 миллиарда гривень, дебиторская - 454,7 миллиарда гривень.

В то же время, количество штатных сотрудников госсектора экономики составило 862 тысячи человек со среднемесячной заработной платой 5,8 тысячи гривень. Сумма задолженности по заработной плате достигла 745 миллионов гривень.

Согласно документу, в Украине насчитывается 3447 госкомпаний, из которых работают лишь 1789, а неработающих - 1296. При этом данные о состоянии 362 предприятий отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, прогнозируемый Минэкономразвития объем прибыли государственных компаний, ожидаемый в 2016 году, составляет 23 миллиарда гривень против убытков в 38 миллиардов гривень годом ранее.

Прибыль топ-100 государственных компаний Украины в январе-июле 2016 года, по предварительным данным, составила 31 миллиард гривень, в то время как по итогам 2015 года убыток этих госкомпаний составил 53,2 миллиарда гривень.