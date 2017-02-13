Гонтарева: Украина подпишет меморандум с МВФ для получения $1 миллиарда в течение нескольких дней

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения следующего транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Bloomberg.

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По информации агентства, Гонтарева сообщила, что транш может прийти после того, как совет МВФ утвердит его в конце февраля или в начале марта.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

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В данный момент Украина проходит Третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 миллиарда долларов, а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, особенно МВФ, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.