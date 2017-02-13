ЕК улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза и мировой экономики

Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза в 2017 году с 1,6 до 1,8%, следует из зимнего прогноза регулятора. Прогноз на 2018 год остался на уровне 1,8%.

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Еврокомиссия также улучшила прогноз по росту экономики еврозоны в 2017 году с 1,5 до 1,6%, а в 2018 году — с 1,7 до 1,8%.

Также ЕК улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2018 году до 3,6%. Ранее Еврокомиссия ожидала роста мировой экономики на 3,5%.

Прогноз ЕК по росту мировой экономики в 2017 году не изменился и составил 3,4%.

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Темпы роста китайской экономики в 2017 году снизятся до 6,4%, прогнозирует Еврокомиссия. Согласно прогнозу, в 2018 году темпы роста китайской экономики продолжат снижение — до 6,2%.

Рост экономики США в 2017 и 2018 годах составит 2,3 и 2,2% соответственно. Рост ВВП США в 2017 году, согласно прогнозу Европейской комиссии, составит 1,6%.