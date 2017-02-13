Минфин заявил об угрозе срыва финансирования ряда бюджетных программ

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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В сообщении отмечается, что по состоянию на 10 февраля не предоставлены 159 или 34% бюджетных паспортов. В перечне Минфина аппарат Верховной Рады, Госуправление делами, Секретариат Кабинета министров, Государственная судебная администрация и ряд судебных инстанций, ряд министерств и ведомств, включая правоохранительные органы, а также Госкомитет телевидения и радиовещания, Госагентство автомобильных дорог, Антимонопольный комитет, антикоррупционные органы, структуры Национальной академии наук, Фонд госимущества и ряд областных администраций.

«В случае возникновения проблем с финансированием, просьба обращаться к соответствующему распорядителю средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде», - подчеркивается в сообщении.

Минфин напомнил, что на утверждение паспортов в рамках законодательства предусмотрено 45 дней, то есть до 15 февраля.

«Бюджетный процесс должен быть ответственным и прозрачным. Министерство финансов информирует общественность обо всех этапах бюджетного процесса и, в частности, о состоянии предоставления и утверждения бюджетных паспортов», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.

Потолок госдолга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1% и среднегодовой курс гривни около 27 грн/долл.