Стоимость активов "Дельта Банка" уценили более чем в 3 раза – Фонд гарантирования

Независимые оценщики оценили рыночную стоимость активов ликвидируемого "Дельта Банка" на уровне 27,4 миллиарда гривень, что в 3,4 раза ниже балансовой стоимости по отчетности финучреждения на 1 января 2017 года на уровне 94,27 миллиарда гривень.

Как сообщила пресс-служба Фонда, среди причин уценки - заключение накануне банкротства банка невыгодных соглашений для реализации схем вывода активов. При этом, как отмечается в сообщении, в период временной администрации такие факты были установлены, а соответствующие сделки - признаны ничтожными.

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Также сообщается, что были списаны средства на корсчетах "Дельта Банка" на сумму 437,23 миллиона долларов в иностранных банках: Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and Co.AG (Лихтенштейн), East-West United S.A., Bank Winter & Co.AC.

В сообщении отмечается, что общая сумма выявленных ничтожных сделок на 1 февраля 2017 года, заключенных до временной администрации с целью вывода активов, составила 9,32 миллиарда гривень, 93,63 миллиона долларов и 18 миллионов швейцарских франков.

В том числе ничтожными признаны сделки уступки прав требования по кредитам на 1,4 миллиарда гривень, погашения кредитов с нарушением действующего законодательства на 5,8 миллиарда гривень, незаконного перекредитования на 34 миллиона гривень.

Также Фонд признал ничтожными сделки обременения активов "Дельта Банка" в пользу отдельных кредиторов с нарушениями действующего законодательства, в том числе с Государственным ипотечным управлением на 3,9 миллиарда гривень, государственным "Ощадбанком" на 2,04 миллиарда гривень, банком "Авант" на 600 миллионов гривень и 5 отдельными кредиторами на 4,5 миллиарда гривень.

Фонд подчеркивает, что ликвидатор банка ведет активную работу по возврату выведенных активов. В частности, в производстве судов разных инстанций находится около 150 судебных дел по этому вопросу, и уже получено 34 решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в пользу фонда.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования приступил к ликвидации "Дельта Банка" - крупнейшего неплатежеспособного финучреждения – 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.