Список миллиардеров из-за финкризиса сократился

Список миллиардеров по версии журнала «Forbes» из-за мирового финансового кризиса в этом году станет заметно короче.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», каждый из почти 300 миллиардеров, входящих в список журнала «Forbes», потерял уже более миллиарда долларов на фоне мирового кризиса, а несколько десятков человек из того же перечня понесли убытки в размере более 5 млрд. долл. каждый. Так что к марту, когда «Forbes» будет публиковать очередной рейтинг миллиардеров, вполне вероятно, что в списке не окажется фамилий некоторых его предыдущих участников.

Так, состояние бывшего исландского банкира Бьоргольфура ГУДМУНДССОНА сейчас равняется нулю. Огромные потери понесли трое индийских миллиардеров, в том числе сталелитейный магнат Лакшми МИТТАЛ, – их убытки составили почти 100 млрд. долл. Кроме того, добавляет «Forbes», среди наиболее пострадавших от кризиса миллиардеров есть и российские предприниматели. Состояние Олега ДЕРИПАСКИ, который в прошлом рейтинге был назван самым богатым россиянином, упало, по оценке издания, с 28 до 10 млрд. долл.

В последний рейтинг делового издания вошли более тысячи миллиардеров.