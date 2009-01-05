СК «Универсальная» получила контроль над «Орадоном»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил ОАО «Страховая компания «Универсальная» (г. Киев) приобрести более 50% акций ОАО «Страховая компания «Орадон» (г. Донецк).

Об этом УНИАН сообщила пресс-службы АМК.

СК «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По информации СК «Универсальная», на 1 апреля 2008 года ее акционерами являлись: 60% акций – "Financial & Invesment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment" (Лихтенштейн), 13% – Американский инвестиционной банк, 10% – фонд "Genesis", 5,7% – банк "Austria Creditanstalt AG", 11,3% – другие акционеры.

ОАО СК «Орадон» основано в сентябре 1994 года.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 5 октября 2007 года акционерами компании являлись: ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель) - 77,7%, физическое лицо - 11,1029%.

19 декабря 2007 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» и ОАО «Страховая компания «Орадон» подписали протокол о присоединении компании «Орадон» к СК «Универсальная».

В конце апреля 2008 года СК «Универсальная» купила 15,03% акций СК «Орадон». Также сообщалось, что после данной сделки пакет акций СК «Орадон», принадлежащий ООО «Финансовая компания «Декра» (г. Ивано-Франковск), уменьшился с 88,98% (24 576 714 акций) до 73,95% (20 425 373 акций).

К началу июня 2008 года ООО «Финансовая компания «Декра» принадлежало 49,9% акций СК «Орадон», ООО «Укрсервис» - 24,05%.

Тогда же ЧП «Львовспецпром» и ПВИФ «Росан-Корпорейшен» ОАО «КУА «РОСАН-Капитал» вышли из состава акционеров СК «Орадон».