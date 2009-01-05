Беларусь ожидает в январе первый транш кредита МВФ

Беларусь рассчитывает в январе получить 800 млн. долл. первой части кредита Международного валютного фонда (МВФ), который был выделен решением Исполнительного совета МВФ 31 декабря 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Беларусь намерена за счет кредитных ресурсов МВФ обеспечить стабильность национальной валюты и увеличить государственные золотовалютные резервы.

Белорусская сторона считает, что достижение соглашения с МВФ о выделении кредита является существенным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями, Европейским Союзом и другими государствами.

«В конечном счете это позволит сформировать финансовую «подушку безопасности» для Беларуси в размере 8-10 млрд. долл. в целях дальнейшего повышения устойчивости белорусской экономики», - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

Напомним, Международный валютный фонд 31 декабря 2008 года принял предварительное положительное решение по вопросу предоставления Беларуси кредита в размере 2,5 млрд. долл.

Беларусь обратилась за получением кредита МВФ в целях увеличения государственных золотовалютных резервов и создания «подушки безопасности», необходимой для стабильной работы экономики в условиях мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года МВФ одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. В ноябре Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.