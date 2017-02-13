Украинцы в январе продали валюты на $53 миллиона больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в январе составила 53,4 миллиона долларов.

Читайте такжеВ НБУ назвали количество фальшивых денег в Украине: стало больше поддельных "пятисоток" (инфографика)

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в январе банки продали наличную валюту на 144,4 миллиона долларов, купили – на 197,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.