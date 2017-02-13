Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,16 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2716,5110 (13 февраля – 2720,6833)

100 EUR – 2887,3795 (13 февраля – 2891,8143)

10 RUR – 4,6786 (13 февраля – 4,6234)

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,30/27,36 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9625/29,0234 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4705/0,4720 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1651 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 462 сделки на сумму 227,54 миллиона долларов.