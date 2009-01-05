Финансирование выплат пенсий проходит в плановом режиме

Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 5 января, профинансировал выплаты пенсий и денежной помощи в размере 4 640,9 млн. грн., что составляет 35% месячной потребности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФУ, в частности, на выплату пенсий, которые осуществляются через отделение почтовой связи, перечислено 2 236,1 млн. грн., что обеспечивает выплату пенсий 2 498,4 тыс. пенсионеров, которые получают пенсии с 4 по 9 января.

Банковским учреждениям, которые уполномочены проводить выплату пенсий, перечислено 1 321,3 млн. грн., что обеспечит выплаты средств 1 476,3 тыс. пенсионеров, которые получают пенсии в банках с 4 по 8 января.